«Сбили и сбежали»: электросамокатчики на огромной скорости чуть не убили уфимского пенсионера

Фото: Альберт Галиакберов

12 июня, на проспекте Октября в Уфе водитель электросамоката на полной скорости врезался в 82-летнего Роберта Галиакберова. В результате аварии мужчина повредил руку и получил тяжелый перелом ноги. Подробностями жуткого инцидента с нами поделился сын пострадавшего Альберт.

Как рассказывает Альберт, вчера вечером его отец возвращался домой после похода в магазин. Он вышел из автобуса на остановке «Фирма "Мир"», но не успел пройти метром десять как вдруг сзади его сбил электросамокатчик.

– Они ехали вдвоем, на двух самокатах. Он сразу упал и не смог встать. Они подняли его с трудом, хотя он кричал, ему больно было. Посадили на скамейку, а затем, даже не вызвав скорую, скрылись по Комсомольской, – рассказывает Альберт Галиакберов.

Пострадавший связался по мобильному с семьей, чтобы сообщить о случившемся. К нему быстро приехал сын, они вызвали скорую, а затем вместе с врачами поехали в больницу. Там Роберту Галиакберову диагностировали травму руки и сложный перелом шейки бедра. Медики уже сделали ему одну небольшую операцию, однако далее пожилому мужчине предстоит еще одно хирургическое вмешательство – гораздо более серьезное.

Сейчас он лежит, не может ходить. Ему предстоит большая операция с установкой металлоконструкции, после нее будет еще три месяца лежать. Ему 82 года, поэтому неизвестно, как он перенесет настолько сложную операцию и сможет ли вообще после этого ходить, – взволновано заключил сын пострадавшего.

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«ХОТЕЛИ ПОМОЧЬ, НО СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО ХУЖЕ»

После получения подобной травмы, как нам рассказал Альберт Галиакберов, человека ни в коем нельзя сажать или пытаться поставить на ноги.

– Они его подняли под руки и снова на сломанную ногу поставили. Из-за этого у него случился осложненный перелом со смещением. Это серьезная травма – нужно было на носилках транспортировать в больницу, а они только еще хуже сделали. Состояние папы можно описать как тяжелое. Это перелом крупной кости, при таких травмах люди умирают.

После инцидента Галиакберовы обратились полицию. К сожалению, пожилой мужчина из-за проблем со зрением и стресса не смог разглядеть злоумышленников. Однако, к счастью, их зафиксировали камеры, расположенные в районе инцидента.

Благодаря камерам удалось установить приметы злоумышленника: черная безрукавка, белый свитер и темная панамка.

Альберт Галиакберов убедительно просит тех, кто опознал человека на фото и видео, немедленно поделиться информацией о нем с сотрудникам полиции.