В Уфе задержали электросамокатчиков, подозреваемых в наезде на пожилого мужчину

Фото: Альберт Галиакберов

Сотрудники уфимской полиции задержали предполагаемых виновных в наезде на электросамокате на 82-летнего Роберта Галиакберова. Об сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Напомним, 12 июня на проспекте Октября в Уфе электросамокатчик на полной скорости врезался в 82-летнего Роберта Галиакберова. Виновники произошедшего, по словам сына пострадавшего, не стали дожидаться врачей. Они просто подняли мужчину, усадили его на скамейку и оставили его в таком состоянии. Близкие обратились в полицию, злоумышленников удалось опознать по камере.

Как сообщают сотрудники пресс-службы МВД, полицейские задержали электросамокатчиков, которые, возможно, причастны к причинению тяжкого вреда здоровью пенсионеру. Подозреваемыми оказались 21-летний и 23-летний жители Дюртюлинского района Башкирии.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.