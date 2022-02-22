Власти рассказали, в каких районах Башкирии поселят эвакуированных из ДНР и ЛНР

На фото: уфимский профилакторий «Связист», где планируют разместить часть эвакуированных жителей Донбасса

В минувшие выходные глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности республики принять у себя на территории переселенцев из Донбасса. Позднее, на оперативном совещании в региональном правительстве он уточнил, что временный кров будет предоставлен двум тысячам вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Власти уже создали оперативный штаб по эвакуации, его возглавил вице-премьер, министр здравоохранения Максим Забелин.

Пока первый поезд с эвакуированными с Донбасса жителями в Уфу еще не прибыл, башкирские власти уже подготовили несколько пунктов для временного размещения переселенцев. Вновь прибывших готовы принять социальные учреждения не только в башкирской столице, но и в других районах республики. Речь идет о санаториях, пансионатах и профилакториях.

ГДЕ БУДУТ ЖИТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Минтруда Башкирии, семьи с детьми как минимум на три месяца готовы принять социальные приюты в разных районах республики. Поедут туда вынужденные переселенцы или нет – другой вопрос. Факт в том, что места для их размещения подготовлены.

На данный момент в приютах для эвакуированных с Донбасса предоставляют 193 свободных койки, в том числе: В Кугарчинском районе готовы принять до 25 человек, Хайбуллинском до 15, Иглинском до 30, Альшеевском до 15, Балтачевском также до 15, Кигинский район готов принять до 20 человек, Дюртюлинский до 20, Чекмагушевский до 15.

В городе Октябрьский готовы разместить в соцприютах до 15 человек, в Белорецке одну семью до трех человек примет местный кризисный центр. Также до 10 человек могут разместить у себя кризисные центры в Учалах и в Уфе.

ГДЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минтруда Башкирии, детей-сирот готовы разместить в специальных центрах на неограниченный срок проживания с питанием. Готовность принять детей и подростков, оставшихся без родителей, озвучили детские дома в Учалинском, Белорецком, Стерлитамакском, Бирском, Белебеевском, Ишимбайском районах и в Уфе. Коечный фонд на данный момент составляет 70 мест.

Детей с ограниченными возможностями здоровья примут в реабилитационных центрах на срок до двух месяцев. Коечный фонд составляет 52 места для детей и еще 15 для их родителей. В том числе, в Кумертау готовы принять 15 детей и 15 родителей, в Белорецке 12 детей, Благоварском районе пятерых детей, в Нефтекамске 10 детей и столько же в Уфе.

Также в Минтруда Башкирии «Комсомолке» рассказали, что республиканские дома-интернаты для престарелых готовы принять пожилых людей и инвалидов на срок до года. Всего для вынужденных переселенцев с Донбасса этой социально не защищенной категории жителей выделяют 76 мест в домах престарелых.

В домах-интернатах и психоневрологических интернатах, которые курирует Минтруд Башкирии, могут принять 70 человек. В том числе, 48 мест есть в Уфе, 39 в городе Октябрьский и 5 мест в Архангельском районе республики. Шестерых переселенцев готовы разместить негосударственные пансионаты – по три человека в заведения на территории Гафурийского и Мишкинского районов.

О прибытии первой группы вынужденных переселенцев из Донбасса «КП-Уфа» сообщит отдельно.

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