Буквально отделился спинной мозг. Почему в Башкирии уже год не могут найти виновных в смерти молодого спортсмена после соревнований

Мальчик упал на маты и уже не смог подняться. Фото: скрин видеозаписи с соревнований

Трагедию, произошедшую с 13-летним спортсменом Ефимом Москвиным из села Дияшево, Башкирия помнит до сих пор. В январе прошлого года Ефим участвовал в школьном чемпионате по национальной борьбе куреш (в ней спортсмены используют специальные пояса - Ред.) в Бакалах. Во время поединка юный спортсмен неудачно приземлился на маты, получил серьезнейшую травму спинного и головного мозга и впал в кому. Почти 2 месяца врачи боролись за жизнь ребенка, но сделать ничего не смогли. 23 марта Ефим Москвин скончался, так и не приходя в сознание.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья ребенку, вот только виновных в смерти юного борца так и не нашли. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама Ефима Снежана Москвина, дело закрыли за отсутствием состава преступления, мол, это был несчастный случай, в котором никто не виноват, хотя нарушений в деле было допущено очень много. Однако женщина, потерявшая сына, не согласилась с таким исходом и наняла адвоката, чтобы обратиться в Верховный суд Башкирии. Снежана твердо намерена выяснить причину и обстоятельства смерти ее ребенка и сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись.

«ЕФИМ, ВСТАВАЙ!»

Как вспоминает мама Ефима Москвина, ее сын с самого детства увлекался спортом и особенно борьбой куреш, в которой достиг поразительных успехов.

- Для него это было больше, чем спорт, он жил этим, - вздыхает Снежана Москвина.

Мальчик не пропускал ни одного турнира, а в 2020 даже занял второе место на республиканских соревнованиях. 30 января 2021 года Ефим вновь принял участие в районных соревнований по борьбе, которые проходили в спортзале бакалинской школы, но вместо очередной медали ребенок получил тяжелую травму при падении на маты, и больше уже не вернулся домой.

С момента смерти Ефима прошел почти год, но виновных в трагедии так и не нашли. Фото: Снежана Москвина

- На видеозаписи видно, как сын приподнял соперника и вместе с ним упал на маты. Через секунду соперник поднимается, а Ефим остается лежать на спине. Ему кричали, «Ефим вставай!», но сын уже не мог сдвинуться с места и потерял сознание. Сразу возникает вопрос – почему на спортивных травмоопасных соревнованиях не дежурила карета скорой помощи? Почему тренер сам на руках повез сына в больницу и на руках передал его в реанимацию? Почему в постановлении о закрытии уголовного дела по факту гибели моего ребенка написано совсем другое, а не то, что происходило на соревнованиях на самом деле? По правилам борьбы соперник должен поднять оппонента и перебросить через себя, при этом пояса нельзя выпускать из рук до свистка судьи. Все это видно на видео, но в постановлении написано, что травму мой сын получил в воздухе, когда выполнял прием. Почему так? Нет ребенка – нет дела? Очень больно и обидно, ведь материнское сердце не смирится с такой утратой никогда. Я не виню ребенка-соперника, что что он упал на моего сына – это неоспоримый факт! – уверена Снежана Москвина.

Почти месяц Ефим пролежал в районной больнице несмотря на то, что там не было необходимого диагностического и медицинского оборудования.

- Это уже была настоящая борьба, только уже не за медаль, а за жизнь. Уголовное дело завели на неопределенное лицо, диагноз поставили предварительный, и нас, как безнадежных, просто оставили умирать в районной больнице, - вздыхает мама Ефима.

Позже ребенка все же транспортировали в Уфимскую РДКБ, где врачи провели полное обследование и заявили – шансов на выздоровление нет. Даже если мальчик и выживет, то останется парализованным, поэтому максимум, что ему могут предложить – это паллиативную помощь.

Позже, когда Ефим уже скончался, вскрытие показало, что от удара случился подвывих шейного позвонка, который буквально отделил спинной мозг от головного.

Мама Ефима до сих пор не может прийти в себя после гибели любимого сына. Фото: Снежана Москвина

МАТЫ В ЗАЛЕ БЫЛИ ИЗНОШЕНЫ

По словам Снежаны Москвиной, ей заявили, что травмирование произошло в момент, когда Ефим приподнял соперника – мол, в этот момент уже начал слабеть и падать на спину. Сама женщина считает, что такая травма может быть получена только в результате сильного удара.

Кроме того, много у женщины вопросов и к организации самого школьного турнира. Во-первых, как уже было сказано ранее, в зале не дежурила карета скорой помощи, поэтому везти Ефима в больницу пришлось своим ходом. Во-вторых, юные спортсмены были не застрахованы. А в-третьих, напольные маты, на которых и боролись дети, были сильно изношены и совершенно не годились для соревнований.

- Первая экспертиза показала, что борцовый ковер не соответствует нормативам ГОСТа, а также имеет повреждения и дефекты. Мы настояли на проведении повторной экспертизы, чтобы выяснить, можно ли получить такую тяжелую травму при падении на маты, ведь все врачи в один голос говорили что травма произошла об удар о тупой предмет, но мое заявление даже не рассмотрели, В результатах экспертизы от «Независимого бюро товарных и судебных экспертиз Республики Башкортостан» четко сказано, что из-за сильного износа матов их амортизация была нарушена. Это значит, что заниматься на них просто опасно, - говорит Снежана Москвина.

«ПОЛИВАЛИ ГРЯЗЬЮ И НАЗЫВАЛИ КУКУШКОЙ»

Но самое ужасное в этой истории, что перед несчастной женщиной, похоронившей своего любимого сына, не только никто не извинился, но и вылили на нее много грязи, едва ли не обвиняя ее саму в случившемся. Сначала женщину в отделе Бакалинского образования назвали «матерью-кукушкой», мол, она даже не подписала согласие на участие сына в турнире. Конечно, это не так – у Ефима было необходимое согласие родителей, подписанное бабушкой. Организаторы турнира считают, что своими претензиями Снежана портит им красивую картинку юных спортсменов-победителей. Сама же женщина уверена, что эти проблемы просто нельзя замалчивать.

- Пока ребенок боролся за жизнь и организаторы, и отдел образования меня поливали грязью. Все были в каком-то непонятном страхе, сталкивали вину друг на друга. Сейчас ребенок умер, и они думают, что я все забыла, но правду не скроешь. Отдел образования звонили в больницу в Бакалах, предлагали денег в помощь, а мне позвонить так и не решились, приказывали директору школы назначать проверку в мою сторону, называя кукушкой. Зачем нужна была вся эта грязь? – не понимает Снежана Москвина.

Сейчас женщина планирует дойти до конца и добиться правды. И хотя Ефима уже не вернешь, Снежана собирается отсудить моральный ущерб, а также спасти других мальчишек, которые по-прежнему продолжают тренироваться на изношенных матах, ездить на соревнования без страховки и нормального медицинского сопровождения.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.