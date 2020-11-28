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«И Ауди, и Тойоты, и с номерами, и без»: в Уфе найдено кладбище автомобилей

На забытые и брошенные машины наткнулись в Орджоникидзевском районе
Эльвина АПАРИНА
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Некоторые машины вообще стоят друг на друге, образовывая «автобашню».

Некоторые машины вообще стоят друг на друге, образовывая «автобашню».

Уфимец Эдуард З. наткнулся на кладбище автомобилей в Орджоникидзевском районе города. Свое возмущение он записал на видео и выложил в соцсети. Горожанин удивляется происходящему и рассказывает, что на стоянке каких только машин нет – и разбитых, и целых, и отечественных, и иномарок. Такая стоянка находится в промзоне, на улице Юбилейной.

На видео действительно видно, что автомобили бросили уже давно, есть среди них и ГАЗели, и ПАЗик. Некоторые машины вообще стоят друг на друге, образовывая «автобашню».

- Машины эвакуатор видимо вывез сюда и все. Это штрафстянка бывшая Орджоникидзевского района. Машины все на улице стоят, бесхозные. И Ауди, и Тойоты, и с номерами, и без номеров. Все на улице вон вдоль заборов, - рассказывает уфимец. – Все открыты, окна открыты.

Несколько лет назад "КП" делали материал, рассказывали о том, где и как доживают свой век автомобили после серьезных аварий.

Автомобильные новости Уфы и Башкирии