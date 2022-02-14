Пропавшего мальчика нашли в глухой деревне в 230 километрах от Уфы. Выяснили, что в деле замешана нетрезвая незнакомка

Сейчас мальчика везут обратно в Уфу, где его ждет взволнованная мама

Сегодня всю Уфу всколыхнула новость о пропавшем 10-летнем мальчике. Полицейские и волонтеры прочесывали весь город, и только к полудню стало известно, что ребенок найден живым и невредимым. Вот только нашли школьника совершенно в неожиданном месте – в деревне Ташаулово Салаватского района. «Комсомолка» выяснила, как мальчик оказался в сотнях километрах от дома.

СЕЛ В ТАКСИ К СЛУЧАЙНОЙ ПРОХОЖЕЙ

Все началось с того, что около двух часов ночи в полицию обратилась взволнованная уфимка и рассказала, что ее сын в воскресенье ушел на прогулку, но дома больше так и не появился. Мобильного телефона у Артура А. (имя несовершеннолетнего изменено - Ред.) с собой не было, друзья и одноклассники мальчика также не знали, где он мог находиться. На поиски школьника немедленно вышли полицейские и волонтеры.

Как рассказал собственный источник «Комсомолки», в тот день мальчик действительно отправился погулять и решил заглянуть в местный компьютерный клуб. Вот только денег у ребенка при себе не было, поэтому он решил «настрелять» мелочи у прохожих.

- Он на улице подошел к женщине и попросил у нее 50 рублей. Женщина была немного навеселе, поэтому начала расспрашивать мальчика – почему он на улице, почему попрошайничает, не голодный ли он. И то ли она неправильно поняла ответ, то ли сам мальчик решил схитрить… В общем, женщина предложила мальчику поехать к ней домой, и он согласился, - рассказал собеседник «КП-Уфа».

Сердобольная прохожая проживала в Салаватском районе и уже вызвала такси, чтобы ехать домой. Удивительно, но школьник без тени опасения сел вместе с ней в такси и уехал совершенно в незнакомую деревню. У таксиста также не возникло никаких подозрений, так как мальчик вел себя совершенно спокойно, не капризничал и не сопротивлялся.

Дальше уже оперативно сработали полицейские: им удалось выяснить, в какую именно машину сел ребенок, а у таксиста выяснить адрес, по которому он отвез пассажирку с ребенком. Сейчас Артура везут обратно в Уфу, где его ждет взволнованная мать.

- Семья у мальчика совершенно обычная, неполная, но на учете не состоит. Конечно, предстоит проверить, в каких условиях воспитывался и проживал ребенок и почему он так спокойно решил уехать с незнакомой женщиной. Будет ли грозить какое-то наказание сердобольной прохожей, также пока неизвестно, - добавил собеседник «Комсомолки».

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили, что поиски школьника благополучно завершены, а полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.