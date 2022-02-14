В Уфе без вести пропал 10-летний Арсений Идиятуллин

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе 13 февраля без вести пропал 10-летний Арсений Идиятуллин. Об этом минувшей ночью сообщила организация «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, школьник вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Активисты нуждаются в помощи добровольцев для поиска ребенка.

О пропаже мальчика тем временем объявило и МВД по Уфе:

– Около двух часов ночи [14 февраля] в Отдел полиции № 3 […] обратилась женщина. Она сообщила о пропаже сына. По словам матери, еще днем около 14.00 часов мальчик вышел на прогулку и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост – 150 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку с узорами, черные трико, черные кроссовки на белой подошве и серую шапку.

Всех, кто видел или знает о местонахождении Арсения, просят позвонить по номерам 279-46-79, 272-85-90 (отдела полиции № 3) 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт»), 02 или 112.