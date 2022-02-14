Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 8:29

Пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика нашли в сотнях километрах от дома

Ребенка нашли полицейские в одной из деревень Салаватского района
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе прекращены поиски 10-летнего Арсения И., который пропал накануне во время прогулки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, мальчика нашли в сотнях километрах от дома – в деревне Ташаулово Салаватского района, с ним все в порядке. Как именно и с кем там оказался ребенок – сейчас выясняют правоохранители.

- Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о пропаже Арсения его мать сообщила ночью в полиции. Женщина рассказала, что сын отправился на прогулку, но домой не вернулся. На поиски школьника вышли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.