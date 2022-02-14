Пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика нашли в сотнях километрах от дома

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе прекращены поиски 10-летнего Арсения И., который пропал накануне во время прогулки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, мальчика нашли в сотнях километрах от дома – в деревне Ташаулово Салаватского района, с ним все в порядке. Как именно и с кем там оказался ребенок – сейчас выясняют правоохранители.

- Сейчас сотрудники местной полиции совместно с коллегами из Уфы устанавливают обстоятельства ухода из дома. Информация проверяется, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о пропаже Арсения его мать сообщила ночью в полиции. Женщина рассказала, что сын отправился на прогулку, но домой не вернулся. На поиски школьника вышли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.