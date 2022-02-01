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Общество1 февраля 2022 6:34

Мэр Уфы не исключил повторные случаи нападения бродячих собак на жителей

Греков поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мэр Уфы Сергей Греков прокомментировал нападение стаи бродячих собак на школьника

Мэр Уфы Сергей Греков прокомментировал нападение стаи бродячих собак на школьника

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Уфы Сергей Греков прокомментировал нападение стаи бродячих собак на школьника. Случай произошел на улице Айской 28 января – псов от ребенка отогнал местный дворник. По словам сити-менеджера, такие инциденты могут повториться и в будущем. Об этом он сказал на оперативном совещании в местной администрации 1 февраля.

– У нас большая работа проводится по отлову беспризорных животных, но тем не менее мы видим, что эта работа недостаточна. В тот же день собаки были отловлены, были проведены соответствующие мероприятия. Необходимо не допускать подобных инцидентов и усиливать работу в этом направлении. Как я понимаю, активность животных возрастает, и эти случаи могут повторяться, – отметил Греков.

Он обратился к исполняющему обязанности начальника Управления коммунального хозяйства Гафуру Клызбаеву, от которого потребовал «держать на контроле этот вопрос». «Любой подобный случай – это ваша недоработка» – заключил градоначальник.