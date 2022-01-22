Лишь 53% в супермаркетах! Почему в магазинах Башкирии так мало местных продуктов и из-за чего на них растет цена

Как оказалось, в крупных супермаркетах башкирских продуктов чуть больше половины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Время от времени в социальных сетях можно встретить сообщения от жителей Башкирии, в которых они жалуются на слишком дорогие продукты питания от местных производителей. Да и мы в редакции «КП-Уфа» обратили внимание на то, что в крупных супермаркетах на одной полке могут соседствовать товары из нашей республики и из соседних регионов с совершенно разными ценниками.

Так почему же местные продукты стоят дороже, чем привозные? И отчего они продолжают дорожать? А сколько их вообще на полках супермаркетов? На эти вопросы «Комсомолке» ответили в министерстве торговли и услуг Башкирии.

СКОЛЬКО БАШКИРСКИХ ТОВАРОВ НА ПОЛКАХ

Как пояснили «КП-Уфа» в Минторге Башкирии, местные продукты есть на полках всех магазинов республики. На сегодняшний день в регионе работают 25 тысяч «объектов розничной торговли», из которых 1,4 тысячи федеральные сети супермаркетов, 900 магазинов региональных сетей и 22,5 тысячи местных магазинчиков «в шаговой доступности».

В министерстве подчеркнули, что по итогам 11 месяцев 2021 года доля башкирской продукции в общем ассортименте социально-значимых товаров составила 70%. Проще говоря, у нас в Башкирии производится абсолютное большинство товаров первой необходимости.

Местные производители с трудом попадают на полки федеральных торговых сетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А где местных продуктов питания представлено больше всего? Куда идти за башкирской мукой, молоком или мясом? В Минторге отмечают, что больше всего товары республиканских производителей представлены на рынках – там 84,1% всего ассортимента имеют местное происхождение. В свою очередь, в магазинах «у дома» продукция от региональных производителей занимает 75% полок, а в республиканских торговых сетях эта цифра доходит до 70,3%. В крупных супер и гипермаркетах федеральных сетей продукция, произведенная в Башкирии, занимает более 53% полок.

Кроме того, башкирские производители продают продукты питания и в соседние регионы. По данным властей, больше всего наши продукты питания представлены в магазинах Челябинской области, Татарстана, Свердловской и Оренбургской областей и в Пермском крае. Так выглядит топ-5 регионов, куда поставляют наши продукты питания.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

В Минторге Башкирии специально для «КП-Уфа» пояснили, в чем же проблема попадания башкирских товаров на полки федеральных сетей супермаркетов. Да, чуть больше 53% наших продуктов от всего ассортимента это лучше, чем ничего. Но разве нет возможности увеличить эту цифру?

- Основная проблема попадания на полки продовольственных товаров республиканских товаропроизводителей со стороны торговых сетей состоит в требованиях по предъявляемому объему продукции и их регулярных поставок. Не все производители могут их выполнить, - отметили в Минторге Башкирии.

Проще говоря, не все башкирские производители могут регулярно и в больших объемах отгружать в большие супермаркеты свои продукты. Кому это удается, те и присутствуют в магазинах федеральных сетей.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Если с вопросом о башкирских продуктах на полках магазинов все более-менее понятно, то почему они дорожают едва ли не день ото дня, пока еще ясности нет. «КП-Уфа» попросила пролить свет на эту проблему как Минторг Башкирии, так и Минсельхоз. Как оказалось, у резкого подорожания продовольствия есть конкретные причины.

В Башкирии цены на мясо курицы и на яйца продолжают расти Фото: Евгения ГУСЕВА

Так, в Минсельхозе республики пояснили, что в 2021 году в Башкирии наблюдался рост закупочных цен сразу на несколько видов сельскохозяйственной продукции. То есть, фермеры стали продавать сырье для производства продовольствия все дороже и дороже. По данным аграрного ведомства за ушедший год цены на свинину подскочили на 45%, на мясо птицы на 42,3% и на сырое молоко на 16%. А все потому, что расходы на выращивание скота у наших аграриев также выросли.

- Основной причиной роста цен на продукцию животноводства стало удорожание стоимости кормов, ветеринарных препаратов, энергоносителей и производственных расходов, - подчеркнули в Минсельхозе Башкирии.

Что касается конкретно мяса птицы, то в Минторге республики рассказали, что еще в ноябре прошлого года килограмм курицы стоил в среднем 174, 26 рублей. По сравнению с декабрем 2020-го подорожание составило 28,7%. В свою очередь, за это же время десяток куриных яиц подорожал всего на 10,4%. Таким образом в ноябре прошлого года средняя цена на яйцо составляла 78,38 рублей. В чем причина подорожания этих продуктов?

- Среди причин, повлиявших на рост стоимости кур и яиц, стал рост издержек производителей из-за дефицита импортных витаминно-аминокислотных добавок для животноводства. Повлияли на это глобальные логистические проблемы и неурожай зерновых культур из-за засушливого лета в прошлом году, - подчеркнули в министерстве торговли и услуг республики.

Некоторым республиканским производителям продуктов удалось наладить поставки в большие супермаркеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одна причина, по которой куры и яйца подорожали – сокращение поголовья скота. На это повлияли дефицит кормов и, как следствие, подорожало не только мясо птицы, но и говядина и молочная продукция. А еще в прошлом году из-за угрозы распространения птичьего гриппа в некоторых районах Башкирии пришлось срочно уничтожать поголовье птицы. Это не могло не отразится на конечных ценах на мясо.

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