Что будет с полками в продуктовых? Выяснили, сможет ли Башкирия сама себя прокормить в 2022 году

В Минсельхозе Башкирии утверждают: республика полностью обеспечена собственным сырьем для продуктов питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров у себя на странице в соцсетях заявил, что цены на продукты в республике растут, в том числе, из-за сложившейся структуры экономики. А именно потому, что вопреки хорошо развитого сельского хозяйства «почти 80 процентов потребляемого продовольствия республика завозит извне».

- То есть, мы продаем сырье и закупаем готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это точно не самая эффективная экономическая модель, - подчеркнул Назаров.

Проще говоря, по утверждению премьера, многие продукты, попадающие на полки магазинов по всей Башкирии, на самом деле произведены из нашего сырья, но за пределами республики. Отсюда и цена такая, иногда слишком уж кусачая.

Однако все ли так плохо в производстве продуктов питания в регионе? И еще один, немаловажный вопрос: а хватит ли вообще нам продовольствия до сбора нового урожая и что будет с ценами на него в ближайшее время? Эти и другие вопросы мы задали Минсельхозу Башкирии.

ХВАТИТ ЛИ ПРОДУКТОВ

По данным министерства сельского хозяйства Башкирии, всего переработкой сырья в готовые продукты питания в регионе занимаются порядка тысячи предприятий. На сегодняшний день они производят практически весь ассортимент основных продуктов, так или иначе попадающих на столы жителей.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства, в минувшем 2021 году башкирские аграрии обеспечили республику молоком и молочной продукцией на 125% от потребности, говядиной на 120%, свининой на 106%, яйцом на 105,4%, сахаром на 400%, а растительным маслом аж на 700%. Кроме того, по итогам прошлого года республика обеспечена картофелем на 112,1%, свежими огурцами на 106,1%.

Закупочные цены на пшеницу в начале 2022 года в Башкирии достигли 18,8 тысяч рублей за тонну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Наблюдается хороший рост по производству хлебобулочных изделий длительного хранения, который составил 179,6%, масел растительных рафинированных (121,7%), полуфабрикатов мясных (116,4%), молока и сливок сухих, сублимированных (111,7%), мяса КРС, свинины, баранины мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (105,3%), сыров и творога (103,2%), - рассказали «КП-Уфа» в Минсельхозе Башкирии.

В свою очередь, в аграрном ведомстве отмечают общее снижение производства колбасных изделий, сливочного масла, муки, круп и сахара. Объясняется это падением покупательской способности и дефицитом некоторых видов сырья, возникшего из-за засухи.

Как мы помним, прошлый год стал едва ли не самым засушливым в Башкирии за всю историю наблюдений. Странно было бы думать, что гигантские убытки башкирских фермеров никак не отразятся на ценах на прилавках продуктовых магазинов. Но, как мы видим, даже в условиях неурожая, аграрии смогли заготовить вдоволь сырья, чтобы регион смог прокормить сам себя.

ЧТО С ЦЕНАМИ

Так почему же на самом деле растут цены на продукты питания в магазинах по всей Башкирии? Как известно, конечный ценник на тот или иной продукт зависит, в том числе, от закупочной цены на него. То есть, от суммы, которую получает фермер за килограмм/тонну «сырого» продукта. Что же происходит с закупочными ценам в республике прямо сейчас?

По данным Минсельхоза Башкирии, на начало 2022 года средняя закупочная цена на пшеницу в республике сложилась на уровне 18,8 тысяч рублей за тонну. При этом отмечается, что цены на зерно формируются не в отдельно взятом регионе, а на глобальном рынке.

Закупочные цены на подсолнечник, из которого делают растительное масло, например, в начале года установились на уровне 37,7 тысяч рублей за тонну. А стоимость сахарной свеклы составила 4 тысячи рублей за тонну с учетом всех налогов.

Производство колбасных изделий в Башкирии за год немного сократилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

-К середине января 2022 года у большинства республиканских молокоперерабатывающих предприятий закупочные цены на сырое молоко 1 сорта составляют 28-33 рублей за килограмм, - пояснили «КП-Уфа» в Минсельхозе.

Также в аграрном ведомстве рассказали, что в течение года в Башкирии наблюдался рост закупочных цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Например, на свинину цены выросли аж на 45%, на мясо птицы на 42,3%, а на сырое молоко на 16%. Объяснили в Минсельхозе и причины такого резкого скачка цен.

- Основной причиной роста цен на продукцию животноводства стало удорожание стоимости кормов, ветеринарных препаратов, энергоносителей и производственных расходов, - подчеркнули в Минсельхозе Башкирии.