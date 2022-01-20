Про мясо давно забыли: вы удивитесь, почему в Башкирии за год подорожали продукты питания

В Башкирии за год подорожала продукция животноводства Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минторге дали ответ на то, из-за чего в Башкирии подорожали некоторые виды продуктов.

18 января пенсионерка из Башкирии пожаловалась Радию Хабирову на сильный рост цен продуктов питания. Эмоциональное послание женщина оставила на страницы главы республики в соцсетях.

- Пенсионеры во всем урезают. Про мясо давно забыли. Берем рагу и обрезь. Мы не просим деликатесов. Приостановите рост цен хотя бы на продукты первой необходимости. Тарифы растут запредельно, от моей пенсии после оплаты остается 4 -4.500 рублей! – написала пенсионерка.

В Минторге республики ответили на запрос «КП-Уфа» по поводу роста цен на некоторые продукты первой необходимости. Например, на яйца (+10,4% за год), молоко, мясо птиц (+28,7%), молочную продукцию и говядину.

Чиновники объяснили, что рост цен на продукцию животноводства связан с дефицитом витаминных добавок и неурожаем из-за сильной жары. Эти факторы привели к удорожанию содержания животных на фермах. Соответственно, аграрии увеличили цену на поставляемую в магазины продукцию. Подорожание мяса птицы также связали с угрозой распространения птичьего гриппа.