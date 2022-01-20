Власти Башкирии рассказали, как готовится республика к новой волне омикрона

В республике в любой момент готовы развернуть до 10 тысяч инфекционных коек Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Башкирии по-прежнему обеспокоены ситуацией с новой волной коронавируса, вызванной омикроном. В настоящий момент по данным Роспотребнадзора в республике зарегистрировано 23 случая заражения новым штаммом, но совсем скоро это число начнет стремительно расти.

Радий Хабиров уже ввел новые антиковидные ограничения, такие как отмена массовых физкультурных и культурных мероприятий, а также перевел все рабочие встречи в онлайн-режим. Также глава региона поручил Минздраву подготовить коечный фонд на случай резкого подъема заболеваемости, запастись лекарствами для амбулаторного лечения, а также ускорить строительство новых ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае.

- Никто не умрет, если мы какие-то мероприятия не проведем в этот момент. Мы отменили личный прием граждан чиновников, все будет проходить в режиме онлайн по согласию с заявителями. Это небольшой момент, но мы это сделали, - объяснил свое решение глава республики.

«ЗАНЯЛИ КРУГОВУЮ ОБОРОНУ И ЖДЕМ»

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» Радий Хабиров заявил, что в настоящий момент число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Башкирии относительно невысокое, но в случае необходимости республика оперативно может развернуть 10 тысяч резервных коек.

- Сейчас у нас развернуто 1,5 тысячи коек, занято — всего тысяча. При этом в момент пика прошлого года мы разворачивали 8,5 тысяч коек, а общий потенциал у нас – 10 тысяч. По этому показателю мы более-менее спокойны, - отметил Хабиров.

Также глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется именно амбулаторному первичному звену. Для этого необходимо подготовить врачей и запастись лекарствами. На запас медикаментов республика выделила дополнительный бюджет помимо федеральных средств. Что касается медперсонала, то в Башкирии подготовлен «страховочный вариант». В случае перегрузки первичного звена в поликлиниках на помощь врачам будут приходить студенты выпускных курсов БГМУ.

- В некотором смысле мы заняли круговую оборону и ждем, - добавил Радий Хабиров.

Отдельно глава республики отметил, как обстоят дела с тестированием и вакцинацией: по обоим пунктам регион достиг сравнительно высоких показателей.

- Что касается тестирования, мы всегда относились к этому серьезно. Лучше выявлять, чем потом пожинать негативные плоды. Мы тестируем 367 на 100 тысяч населения, поэтому у нас достаточно высокая выявляемость. По вакцинации мы добились уже 91% от необходимых требований, привиты 2 млн 265 тысяч жителей республики. Очень радует, что люди начали и ревакцинироваться. За прошедшие сутки ревакцинировались более 6 тысяч человек, это очень хороший показатель. Значит, люди видят и понимают, что происходит, - подчеркнул Хабиров.

«ОМИКРОНОМ ПЕРЕБОЛЕЮТ 80% НАСЕЛЕНИЯ»

Врачи также встревожены высокой заразностью нового штамма и предполагают, что болезнь затронет многих жителей Башкирии. Например, уфимский врач Глеб Глебов и вовсе заявил, что омикроном переболеет около 80 процентов населения республики.

– То, что волна «омикрона» накроет Башкирию – это бесспорно. В принципе, уже можно сказать, что новый штамм уже с нами. Им переболеет 80% населения республики в течение двух-трех месяцев. То есть, скорее всего, пятая волна ковида продлится приблизительно до середины весны, – поделился прогнозом с «КП-Уфа» Глеб Глебов.