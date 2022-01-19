«Омикрон»-штаммом переболеет 80% жителей Башкирии – такой прогноз сделал доктор из Уфы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Уфимский врач Глеб Глебов предположил, что новым штаммом COVID-19 «омикрон» переболеет подавляющая часть жителей Башкирии.

– То, что волна «омикрона» накроет Башкирию – это бесспорно. В принципе, уже можно сказать, что новый штамм уже с нами. Им переболеет 80% населения республики в течение двух-трех месяцев. То есть, скорее всего пятая волна ковида продлится приблизительно до середины весны, – поделился прогнозом с «КП-Уфа» Глебов.

Тем временем в Башкирии уже шестой день фиксируется прирост числа заболевших коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа ковид был обнаружен у 267 пациентов. Общее количество инфицированных достигло 126 080 человек.