Чиновники в Уфе пообещали повысить зарплату коммунальщикам до 60 тыс. рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале 2022 года Уфа с приходом интенсивных осадков обнажилась важная проблема, которая вот уже несколько недель не дает покоя жителям башкирской столицы. Речь идет о дефиците работников коммунальных служб города.

И.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев на прошлой неделе заявил, что в Уфе существует острый дефицит дворников и операторов коммунальной техники. Чиновник объяснил, что причиной нехватки специалистов низкие зарплаты рабочих.

Недавно «Комсомолка» побеседовала с одним из уфимских дворников. По словам рабочей из Орджоникидзевского района, сотрудники коммунальных служб вынуждены массово увольняться, так как им не платят достойное жалованье и не предоставляют жилье.

По всей видимости, местные власти услышали жалобы коммунальщиков. С 1 февраля 2022 года чиновники обещают повысить зарплату данным специалистам.

– Понимая всю важность и ответственность работы коммунальщиков, администрация Уфы нашла средства, чтобы поднять зарплаты тем, кто занят на уборке города. С 1 февраля будут повышены зарплаты дорожным рабочим, механизаторам, водителям городской системы ЖКХ, – заявил сегодня на оперативном совещании в администрации башкирской столицы мэр Сергей Греков.

Заместитель сити-менеджера Марат Гайфуллин пояснил, что для работников коммунальных служб будет введена доплата за интенсивность труда. Рост зарплаты у водителей, машинистов и трактористов с пятым разрядом, по словам чиновника, составит почти 40% – таким образом, сумма жалованья поднимется до 60 тысяч рублей. Оплату труда дорожных рабочих четвертого разряда обещают увеличить на 25%.

Мэрия Уфы рассчитывает, повышение уровня зарплат позволит укомплектовать штат сотрудников городских коммунальных служб.

Напомним, Алан Марзаев ранее заявлял, что, исходя из норматива, в Уфе для уборки снега не хватает 5 664 рабочих коммунальных служб.