«Дай Бог вам здоровья!»: как в 2022 году живет баба Тоня из Уфы, которая с голода ела одуванчики

Баба Тоня из Уфы продолжает жить с сыном Андреем Фото: https://www.instagram.com/baba_tonya_ufa/

Спустя 3,5 года волонтеры показали, как сейчас живет баба Тоня из Уфы и ее сын Андрей.

История с бабой Тоней из Уфы, которая сидела на дороге у дома и ела цветы, прогремела на всю страну летом 2019 года. Деньги и продукты питания для жительницы села Максимовка и ее сына-инвалида начали присылать со всей страны. Местные волонтеры помогли бабушке сделать в доме аккуратный ремонт и обновили бытовую технику. Тогда мы съездили к бабе Тоне в гости и написали о непростой истории Антонины Кочкиной большой материал.

В преддверье Крещения волонтеры решили навестить бабу Тоню. Сейчас 85-летняя бабушка живет в простых, но чистых и аккуратных условиях. Все бытовые заботы ей все также помогает решать сын Андрей. У мужчины проблемы со слухом, однако это не мешает ему поддерживать дом и участок в порядке и ухаживать за мамой.

В силу возраста бабушка продолжает жаловаться на то, что ее все бросили Фото: https://www.instagram.com/baba_tonya_ufa/

Баба Тоня по-прежнему любит петь песни из своей молодости и не против принять гостей. Несмотря на то, что она с сыном живет в чистом доме с ремонтом, она заявляет, что их «бросили как собак». Вероятно, что в силу возраста она не всегда может адекватно воспринимать происходящее.

- Андрейка все убирает. Ладно, у меня хоть Андрейка есть. Он меня кормит. Дай Бог вам здоровья! – жалуется волонтерам бабушка.

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