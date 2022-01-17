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Общество17 января 2022 12:28

Что будет с Уфой через 20 лет? Власти показали горожанам проект Генлана 2040

В мэрии прошли публичные слушания по важнейшему для развития столицы документу
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Генплан развития Уфы до 2040 года будет утвержден не раньше лета 2022 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Генплан развития Уфы до 2040 года будет утвержден не раньше лета 2022 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На днях в уфимской мэрии состоялась пресс-конференция по итогам публичных слушаний, где обсуждали проект генерального плана развития Уфы до 2040 года. Документ, который составили специалисты из Института Генплана Москвы, в ходе слушаний получил порядка 17 тысяч замечаний, предложений и комментариев от горожан.

ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сразу после слушаний на вопросы журналистов ответили замруководителя Главархитектуры Уфы Ольга Сарапулова, депутаты Горсовета Валериан Гагин и Павел Васильев, а также замдиректора Института Генплана Москвы Олег Григорьев. Они отметили, что предыдущий проект развития башкирской столицы был разработан в 1995 году и на данный момент потерял свою актуальность. Однако и новый проект будет корректироваться с учетом постоянно меняющейся ситуации.

- Этот документ – не догма развития до 2040 года. При наличии каких-либо предпосылок он в дальнейшем может корректироваться и регулироваться, - подчеркнул депутат Горсовета Павел Васильев. – В конечном итоге работа проведена, и работа огромная. Критики было много, но в итоге, мы получили результат.

По словам замруководителя Главархитектуры Уфы Ольги Сарапуловой, жители города внесли множество конструктивных предложений по Генплану.

- Люди внимательно разобрались в документе, внесли конструктивные предложения. Например, это касается Непейцевского Дендропарка и площади перед Дворцом спорта. Жители обратили внимание на то, что нельзя допустить в этих местах жилой застройки. Конечно, все эти предложения будут учтены, - подчеркнула чиновница.

Согласно Генплану Уфы, к 2040 году общая площадь парков башкирской столицы увеличится на 347 гектаров

Согласно Генплану Уфы, к 2040 году общая площадь парков башкирской столицы увеличится на 347 гектаров

ЧТО ТАКОЕ ГЕНПЛАН

Так что же это за документ такой – Генплан Уфы-2040? Мы ознакомились с его содержанием и постараемся кратко его пересказать. Как известно, этот документ станет ориентиром дальнейшей застройки башкирской столицы, с его учетом будут разрабатывать проекты планировки и межевания территорий. Проще говоря, в Генплане прописан план развития кварталов, парков, автомобильных развязок и так далее.

В ближайшие 20 лет в Уфе также как и раньше будут строить новые школы и садики, бассейны и спортзалы, водопроводы, трубы отопления, газопроводы и электросети. Так вот, все это также будет прописано в материалах Генплана. Более того, в документе будет четко указана очередность их строительства.

Генеральный план развития Уфы до 2040 года представляет собой «сборник» всех планов развития территорий, ремонта дворов и благоустройства улиц, капремонта зданий, схемы расположения новых построек и даже архитектурный облик башкирской столицы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Итак, по заказу уфимской мэрии специалисты из Москвы составили долгосрочную программу развития города. Что в итоге должно появиться в Уфе за это время и насколько разрастется башкирская столица?

По версии экспертов, чтобы город развивался нормально, в Уфе к 2040 году жилой фонд увеличится с 28 до 43,2 млн квадратных метров жилья. К этому же времени нежилой фонд должен достигнуть 38,5 млн «квадратов» вместо нынешних 28,6 млн квадратных метров. К слову, к этому моменту по прогнозам экспертов население города достигнет как минимум 1,25 млн человек.

Согласно материалам Генплана Уфы-2040, в городе должны будут построить в общей сложности детских садов на 36,2 тысячи мест, школ на 117 тысяч учеников, спортивных объектов на 434,6 тысяч квадратов, медицинских учреждений на 353,4 тысячи квадратов.

По версии авторов проекта, к 2040 году в Уфе должны будут построить 375 километров новых дорог и полностью реконструировать 172 километра существующих. По Генплану в городе должны построить 48 новых транспортных развязок и капитально отремонтировать еще восемь. Также запланировано строительство восьми мостов и 12 путепроводов.

Что касается благоустройства, то, по Генплану, в Уфе на 347 гектаров увеличится парковая зона, на 47 гектаров вырастет площадь скверов, будет благоустроено 38 километров набережных и созданы велосипедные маршруты на 182 километра.

СКАЗАНО

Так когда же власти примут проект Генплана на вооружение и он станет не просто разработкой экспертов, а руководством к действию? На этот вопрос ответила на прошедшей недавно пресс-конференции Ольга Сарапулова.

- Утвержденный Генплан Уфы, надеюсь, мы получим к лету, после его согласования в республиканских и федеральных ведомствах и министерствах, - отметила замруководителя Главархитектуры Уфы.

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