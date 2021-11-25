Горсовет назначил общественные обсуждения по проекту нового Генплана Уфы до 2040 года

Общественные обсуждения по проекту пройдут с 25 ноября 2021 года по 18 января 2022 года

24 ноября на 4-м заседании Горсовета были назначены обсуждения по проекту Генерального плана Уфы до 2040 года. Необходимость в обновлении документа по развитию башкирской столицы связана с тем, что действующий Генплан, разработанный еще в 1995 году (и актуализировался в 2006-м), устарел. Он не учитывает демографические условия и предпосылки развития в Уфе и утвержденную Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.

– Генеральный план устанавливает границы населенного пункта, границы возможного освоения территорий, единый взаимосвязанный транспортный каркас, приоритетные перспективные функции территории, требования по размещению объектов инженерной и социальной инфраструктуры, – пояснила начальник Главархитектуры Уфы Ольга Сарапулова.

Она пояснила, что в новом Генплане переосмысляются подходы к городскому развитию: «вводятся индексы функциональных зон для прозрачного контроля», «предлагается отражать размещение соцобъектов», вводится схема каркасов магистральных дорог.

Общественные обсуждения по проекту пройдут с 25 ноября 2021 года по 18 января 2022 года. Со 2 декабря 2021 года по 5 января 2022 года информационные материалы по теме общественных обсуждений будут представлены на экспозиции в здании главного управления архитектуры и градостроительства Уфы по улице Российской, 50 и во всех районных администрациях.

Участники общественных обсуждений могут представить свои предложения и замечания в срок со 2 декабря по 5 января через:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

– сайт мэрии Уфы: https://discuss.ufacity.info;

– почтовое отправление по адресу: Российская, 50.