Уфимцы отправили почти 17 тысяч обращений по поводу изменения Генплана города

В Уфе прошло обсуждение Генплана города

Вечером в пятницу, 14 января, в Уфе прошли обсуждения Генплана развития столицы.

В обсуждении стратегии развития городского пространства участвовали депутаты горсовета Уфы, заместитель начальника Главархитектуры города Ольга Сарапулова, заместитель директора Института Генплана Москвы Олег Григорьев и неравнодушные жители башкирской столицы.

Всего составители Генплана получили 16 910 обращений от горожан. Большая часть горожан, по данным чиновников, поддержала изменения. Еще почти три тысячи граждан попросили внести в него изменения. Портал «Gorobzor.ru» сообщает, что активнее всего оказались жители уфимского района Дема. Также достаточное количество предложений поступало из Октябрьского района столицы.

Уже скоро будет выпущена версия Генплана, в которой будут учитываться все пожелания жителей столицы. Позже его отправят на согласование федеральный центр. Если его согласуют, то план будет утвержден.