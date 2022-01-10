В Башкирии начали штрафовать туристов, не соблюдающих антиковидные правила

В аэропорту Уфы проводится регулярное тестирование туристов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На первом в 2022 году оперативном совещании в правительстве Башкирии, главный санитарный врач республики Анна Казак заявила, что власти начали штрафовать туристов, прибывших из за рубежа и проигнорировавших антиковидные правила. В частности, прибывающие из стран, неблагополучных по коронавирусу и по штамму «Омикрон», должны заполнить специальные анкеты прямо в аэропорту Уфы. В случае если турист проигнорировал это требование, его штрафуют.

- В аэропорту безвозмездно тестируют всех прибывших из стран, неблагополучных по «Омикрону», а также проводится выборочное лабораторное тестирование пассажиров, прибывающих в аэропорт «Уфа». По проверке анкет фиксируется низкая активность граждан в этом плане, и мы составляем протоколы (о штрафах – Ред.). За последнюю неделю восемь протоколов было составлено, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Башкирии.

Напомним, что с недавнего времени в аэропорту Уфы стали бесплатно тестировать на коронавирус всех прибывающих из стран южной Африки и из Гонконга.