В Башкирии официально выявлено три случая штамма коронавируса «омикрон»

Двое зараженных прибыли из Танзании, еще один - из Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии официально подтверждены три случая штамма коронавируса «омикрон». Его выявили у двух граждан республики и у одной жительницы соседнего региона. Об этом 11 января сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Все случаи завозные: в аэропорт Уфы [инфицированные] жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции, – передали в надзорном ведомстве. – На сегодняшний день носители омикрона госпитализированы, состояние их удовлетворительное.

Все пассажиры авиарейса, а также пилоты и контактные лица в семейных очагах находятся в изоляции под наблюдением медиков. Их ежедневно тестируют на коронавирус.

В Роспотребнадзоре напомнили, что «омикрон» отличается высоким уровнем заражаемости и легко-средней тяжестью течения заболевания.