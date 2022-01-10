Для ликвидации дефицита коммунальной техники Уфе требуется 4,5 млрд рублей

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Уфе для ликвидации 78-процентного дефицита коммунальной техники потребуется 4,5 млрд рублей. В текущем, 2022 году на эти цели будет выделено только 500 млн. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 января сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев.

Общая потребность финансирования на приобретение коммунальной техники [в республике] составляет 10 млрд рублей, в том числе в Уфе – 4,5 млрд рублей, – отметил чиновник. – Мы прекрасно понимаем, что выделить 10 млрд одномоментно в сегодняшних финансовых реалиях невозможно, поэтому республике предусмотрено выделение 1,4 млрд рублей на покупку техники в 2022 году.

Из 1,4 млрд рублей 1,032 млрд будет направлено на покупку техники для городских округов и поселений региона, 400 млн – для сельских районов. Предполагается, что машины для летней уборки города будут поставлены до 1 мая, а для зимней – до 1 июля. Марзаев выразил надежду, что приобретение техники продолжится в 2023 и 2024 годах.

Напомним, на том же оперативном совещании министр констатировал, что в Уфе катастрофически не хватает работников коммунального хозяйства.