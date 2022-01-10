В Уфе не хватает более пяти тысяч водителей снегоуборочной техники

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Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что в Уфе провалили уборку улиц от снега, в том числе, из-за нехватки водителей снегоуборочной техники. Еще одна причина, по которой в башкирской столице возник «снежный коллапс» - это недостаточное количество работающей техники и специалистов, которые ее обслуживают.

- Так, по нормативу численность работников по содержанию улично-дорожной сети должна составлять 7302 человека, тогда как в Уфе по штату предусмотрено всего 2434, а фактически работают 1638 человек, - подчеркнул министр.

По словам Алана Марзаева, причина, по которой коммунальные службы не могут набрать необходимое количество водителей на снегоуборщики – низкая зарплата. Он рекомендовал властям Уфы найти деньги на «кардинальное увеличение» заработка для водителей и дворников.