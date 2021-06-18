В Башкирии пускать в кафе, салоны красоты и кинотеатры будут только тех, кто привился от коронавируса или сдал отрицательный тест

Ограничения по пропуску в социальные объекты будут реализованы в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 июня, глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно обновленной версии документа, республика вводит ограничения на посещение ряда социальных объектов – музеев, кинотеатров, общепита и фитнес-клубов. Попасть туда можно будет только в том случае, если посетитель предъявит один из документов: справку о прохождении вакцинации или о противопоказании к прививке либо отрицательный результат теста на COVID-19.

Ограничительные меры будут вводиться в два этапа: с 22 июня и с 29 июня текущего года.

С 22 июня пропуск по «ковидному документу» распространиться на:

– музеи, выставки, библиотеки;

– театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры;

– залы и комплексы для проведения спортивных состязаний;

– ночные клубы.

С 29 июня к отраслям, в которых введут ограничения, добавятся:

– кафе и рестораны, имеющие более 10 посадочных мест;

– салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санатории;

– студенческие общежития;

– транспорт междугородного сообщения.

До 2 июля всех, кто находится на территории Башкирии, власти призывают «воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях».

В республике по состоянию на 18 июня зарегистрировано более 39,8 тысячи случаев коронавируса (+109 за сутки). Выписались после лечения 37,7 тысячи человек (+124), жертвами инфекции стали 556 человек (+4).

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