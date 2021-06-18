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Общество18 июня 2021 6:53

Власти Башкирии пояснили, планируют ли отменить выпускные в школах на фоне COVID-19

Во время праздника будут действовать только санитарные ограничения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Выпускные в Башкирии не отменят

Выпускные в Башкирии не отменят

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Башкирия не будет отменять выпускные в школах, несмотря на текущую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом на профильном брифинге сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Выпускные в школах не отменяют. Есть только ограничения, связанные с дистанцией и санитарными мерами, но выпускные не отменяются, – отметила чиновница.

Напомним, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в республике планируют ввести ограничения на посещение общественных мест для тех, кто не привился от коронавируса или не имеет антител к нему.