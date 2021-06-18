Власти Башкирии пояснили, планируют ли отменить выпускные в школах на фоне COVID-19

Выпускные в Башкирии не отменят Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Башкирия не будет отменять выпускные в школах, несмотря на текущую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом на профильном брифинге сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Выпускные в школах не отменяют. Есть только ограничения, связанные с дистанцией и санитарными мерами, но выпускные не отменяются, – отметила чиновница.

Напомним, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в республике планируют ввести ограничения на посещение общественных мест для тех, кто не привился от коронавируса или не имеет антител к нему.