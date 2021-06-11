Какой будет погода на День города 2021 в Уфе

Настроение уфимцам поднимет программа мероприятий - всюду пляски и концерты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики сообщили, какой будет погода в День города 2021 в Уфе.

Уже скоро жителей Башкирии ждут три дня выходных – 12, 13 и 14 июня. 12 июня в Уфе пройдут массовые мероприятия, концерты и гуляния в честь Дня города Уфы. В этом году столице Башкирии исполняется 447 лет.

Испортить настроение в такой праздничный день сможет только дождь, который будет идти почти весь день. Метеорологи с Башгидромета предупреждают, что погода на День города 2021 в Уфе будет не самой солнечной – из дома лучше не выходить без зонта. А «мерзлякам» лучше даже захватить с собой ветровку, ведь жары не ожидается.

В субботу 12 июня в столице весь день будет идти дождь. Местами – даже с грозами. Ветер будет дуть юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Иногда его порывы будут достигать 8-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, в отдельных районах до +6, днем воздух прогреется до +21, +26.

По данным сервиса Gismeteo, пик дождя придется на 8 утра – в этот час выпадет примерно 1,7 мм осадков. Такого интенсивного дождя в течение дня больше не ожидается. Короткие дожди пройдут в 11, 15 и 18 часов. А после 20 часов погода на День города 2021 в Уфе немного улучшится - выглянет солнце, а тучи уйдут за облака.

Настроение уфимцам поднимет программа мероприятий – все они подробно расписаны в материале «КП-Уфа». Завершится праздник ярким салютом. Его будут запускать в 23:00 с двух площадок – площади Ленина и ДК «Моторостроитель».