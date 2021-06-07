В аварии виноват другой: молодой водитель из Башкирии объяснил, как машина с четырьмя детьми оказалась в овраге

Супруги часто катались возле злополучного оврага. Фото: соцсети

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего в минувшую субботу в Федоровском районе Башкирии. Напомним, там неподалеку от деревни Батырово скатилась в овраг и перевернулась отечественная «легковушка», в которой находились двое взрослых и четверо детей. Сам водитель «пятнадцатой» утверждает, что в аварии виновата другая машина.

— Мы ехали по гравийке, навстречу ехала другая машина. Я ушел в сторону, и меня занесло. Тот водитель поехал дальше, он даже не увидел аварию, — рассказал Владимир М. в беседе с UFA1, заявив, что он был трезвый в тот вечер.

Напомним, как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 28-летний житель Салавата вместе с женой и двумя маленькими детьми решил поехать в соседнюю деревню в магазин. Несмотря на отсутствие водительских прав и на то, что в автомобиле было всего лишь одно детское кресло, мужчина решил прокатить на машине и своих племянников 10 и 11 лет.

Уже на обратном пути Владимир М. не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги на обочину, прокатилась около 15 метров и свалилась в овраг.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы аварии, которые и вызвали спасателей

На помощь пострадавшим бросились жители соседней деревни. Все выжили, но трое детей получили серьезные черепно-мозговые травмы и были переведены в реанимацию. Младший годовалый ребенок и 24-летняя супруга водителя Алия Н. получили ушибы, поэтому их состояние у врачей не вызывает опасения.

Как позже сообщили в пресс-службе федерального Минздрава, трех старших детей, которые получили наиболее серьезные травмы, на вертолете санавиации доставили в уфимскую РДКБ, где их осмотрят нейрохирурги. Лечение пострадавших взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В свою очередь, следственный комитет Башкирии выступил с ходатайством о передаче из органов внутренних дел в их ведомство материалов проверки по факту ДТП. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».