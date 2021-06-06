Троих детей, пострадавших в аварии, эвакуировали на вертолете в Уфу

Фото: региональная Госавтоинспекция

Стали известны новые подробности о состоянии детей, разбившихся в аварии в Федоровском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе федерального Минздрава, трех детей, которые находились в тяжелом состоянии из-за серьезной черепно-мозговой травмы, на вертолете эвакуировали в Федоровской ЦРБ в Уфу. Сейчас им оказывают помощь нейрохирурги, а лечение взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Им также оказывают необходимую медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, следственный комитет Башкирии выступил с ходатайством о передаче из органов внутренних дел в их ведомство материалов проверки по факту ДТП. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, все произошло накануне вечером неподалеку от деревни Батырово. 28-летний житель Салавата вместе с женой, двумя маленькими детьми и двумя племянниками решил съездить в магазин в соседней деревне, хотя не имел водительских прав. В итоге он не справился с управлением, и «пятнадцатая» свалилась в кювет. Все выжили, но получили серьезные травмы и были госпитализированы.