Ехали в магазин: в Башкирии в ДТП разбились четверо детей, трое из них находятся в реанимации

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет

Вчера вечером в Федоровском районе Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четверо детей. Все случилось на автодороге Бала-Четырман-Михайловка. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 28-летний житель Салавата вместе с женой и двумя детьми собрались в соседнюю деревню в магазин за продуктами. Прокатиться они предложили и двум маленьким племянникам. К сожалению, водитель «пятнадцатой», у которого даже не было водительских прав, не справился с управлением, и машина улетела в кювет и перевернулась.

Пострадали все, кто был в автомобиле: самые тяжелые травмы получили дети, самому младшему из которых всего год, а старшему 11. Трое детей с черепно-мозговой травмой сейчас находятся в реанимации, еще один ребенок и 24-летняя жена водителя – в общей палате.

В причинах и обстоятельствах жуткой аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.