Уже почти 300 тысяч жителей Башкирии полностью привились от коронавируса

На этой неделе в Башкирию поступит еще 20 тысяч доз вакцин

Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается стабильной. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. За сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай заражения ковидом, а общее число инфицированных достигло уже 38834 человек. Из них 1344 пациентов лечатся амбулаторно, еще 163 госпитализированы. Состояние 28 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они переведены в реанимацию, а двое подключены к ИВЛ. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Уфе, Белебеевском, Бураевском, Аскинском, Янаульском и Миякинском районах. Практически нет зараженных в Межгорье, Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском, Аргузинском районах и в Сибае.

Увеличилось за сутки и число жертв вируса – от осложнений COVID-19 скончались уже 533 жителя республики. А вот с выздоровлением выписано уже 95 процентов заболевших – 36795 человек, и с каждым днем эти цифры продолжают увеличиваться.

Ранее в беседе с «КП-Уфа» Минздрав Башкирии озвучил данные о самой молодой жертве коронавируса – им оказался 23-летний житель Бирского района. А вот самым возрастным пациентом, умершим от осложнений вируса, стала 93-летняя уфимка. Средний возраст скончавшихся пациентов составляет 70-71 год, а основным сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия, а также сахарный диабет и избыточный вес.

КОЕЧНЫЙ ФОНД НУЖНО СОКРАЩАТЬ

Уточнил Максим Забелин и ситуацию с заполняемостью ковид-госпиталей в Башкирии. В настоящий момент и в госпитале в Зубово, и в Стерлитамаке продолжают лечиться сотни пациентов.

- В Зубово у нас находятся сейчас 290 человек, а в Стерлитамаке 158, - заявил руководитель Минздрава Башкирии. – На этой неделе мы на 10% сократим коечный фонд. Весь коечный фонд мы не сокращаем – впереди у нас действительно большие массовые мероприятия.

Забелин подчеркнул, что в республике есть все необходимые резервы для ковидных пациентов. В настоящий момент в Башкирии развернуто всего 1443 койки, а занятость коечного фонда составляет 65 процентов.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИВИЛИСЬ ОТ КОВИДА УЖЕ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от ковида. Всего в республику поступило уже более 428 тысяч антиковидной вакцины, из них первым компонентом привились 385 тысяч человек (почти 89 процентов от полученной вакцины), еще 295 тысяч – полностью завершили вакцинацию.

- Несмотря на увеличение темпов вакцинации, резервы еще есть. Кроме того, на этой неделе в Башкирию поступит еще 20 тысяч доз вакцин, - уточнил Максим Забелин.

Что касается темпов вакцинации, то в «отличниках» ожидаемо оказались Уфа и Стерлитамак, а также Нефтекамск, где рабочим предлагалось привиться от коронавируса прямо на предприятиях.

Однако в некоторых районах республики вакцинация идет далеко не так активно, как планировалось. В Минздраве Башкирии перечислили районы, оказавшиеся в «отстающих» по вакцинации. Это Хайбуллинский, Баймакский, Дюртюлинский и Туймазинский районы. Главам муниципалитетов поручено активнее проводить агитационную работу с населением и показывать им собственный положительный пример.