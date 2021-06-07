Власти Башкирии рассказали, сколько пациентов находятся в ковид-госпиталях прямо сейчас

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Сегодня, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что на сегодняшний день в ковид-госпиталях в Зубово и Стерлитамаке продолжают лечиться сотни пациентов.

- В Зубово у нас находятся на утро 290 человек, а в Стерлитамаке 158, - заявил руководитель Минздрава Башкирии. – На этой неделе мы на 10% сократим коечный фонд. Весь коечный фонд мы не сокращаем – впереди у нас действительно большие массовые мероприятия. Это и Фольклориада и чемпионат «Ворлдскиллс».

По словам министра, в Башкирии есть необходимые резервы для принятия зараженных коронавирусом в больницы и ковид-госпиталя.