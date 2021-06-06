В Минздраве Башкирии перечислили районы, чье население не спешит вакцинироваться от ковида

Ранее Радий Хабиров поручил главам районов активнее агитировать населения привиться от ковида Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии активно идет массовая вакцинация населения от коронавируса. Глава республики Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов заняться агитацией населения и на собственном примере показать, как важно привиться от вируса. Однако в некоторых районах республики вакцинация идет далеко не так активно, как планировалось. По запросу «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии перечислили районы, оказавшиеся в «отстающих» по вакцинации. Это Хайбуллинский, Баймакский, Дюртюлинский и Туймазинский районы. А вот в «отличниках», как и ожидалось, оказались Уфа, Стерлитамак (где пункт вакцинации также есть и в крупном торговом центре) и Нефтекамск.

Отметим, что на сегодняшний день в Башкирии работает 170 пунктов вакцинации, куда поступило более 428 тысяч доз вакцин. Полностью привились от ковида уже 286662 жителей республики.