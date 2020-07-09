Кто такой Шамиль Газизов, которого назначат на должность гендиректора московского Спартака

9 Июль 2020 2020-07-09T13:04:39+03:00

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Президент московского «Спартака» Леонид Федун после ничейной встречи с «Локомотивом» заявил, что новым генеральным директором его клуба станет Шамиль Газизов. На протяжении последних десяти лет он работал на аналогичной должности в «Уфе». Функционера называют одним из творцов успехов башкирской команды как в финансовом, так и в игровом плане. «КП» рассказывает, кто такой Шамиль Газизов, с чего началась и как развивалась карьера 51-летнего специалиста.

В юности Газизова и спорт связывало в первую очередь занятие пятиборьем. Футбол был только дополнительным интересом, время от времени он поигрывал на любительском уровне. Вернувшись из армии, будущий гендир «Уфы» занимался предпринимательством – переработкой сахара, нефти, ресторанным бизнесом.

В 2006 году Газизов открыл в родной Башкирии мини-футбольную команду «Динамо-Тималь». Клуб даже выходил в Суперлигу, где продержался два сезона. Среди игроков были в основном любители большого футбола. Позже – в 2009 году – футзальная команда была расформирована, а вот опыт у Газизова сохранился. Он пригодился менеджеру в построении системы в «Уфе».

В 2010 году был создан ФК «Уфа». Газизов занял должности генерального директора спустя год, проработав перед этим председателем федерации футбола Башкирии. Уже тогда он оказывал влияние на политику команды. В 2012 году клуб был принят в ФНЛ, а через два года поднялся до элитного российского дивизиона. В 2018 год «Уфа» уже играла в отборочных раундах Лиги Европы. Тогда остановить ее смог только «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Ключевым фактором стремительного взлета уфимской команды стал менеджмент во главе с Газизовым. В первую очередь гендир башкирского клуба зарекомендовал себя гениальным менеджером, сумевшим продать Зинченко в «Манчестер Сити», Лунева в «Зенит», Дивеева в ЦСКА. Лидеры уходили, их места занимали новые игроки, которые потом становились топами и вновь продавались.

За короткий срок функционеру удалось наладить систему, которая работала, как швейцарские часы. При минимуме финансов он добивался максимально возможных результатов. Неспроста «Уфу» часто называют российским «Порту» или «Аяксом». Собственно, это и стало причиной того, что «Спартак» захотел именно Газизова – в нынешних проблемах, связанных с падением курса рубля и «коронакризисом» столичный клуб, сорящий совсем недавно деньгами, нуждается в эффективной оптимизации.

ИСТОЧНИК KP.RU