Мэр Уфы предупредил о приближении третьей волны коронавируса

Вакцинировались от коронавируса в Башкирии более 226 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии полностью привились от коронавируса более 226 тысяч человек. Уровень вакцинации составляет только 8%. В связи с этим мэр столицы республики Уфы Сергей Греков поручил усилить работу по иммунизации населения и предупредил, что третья волна COVID-19 «совсем близко».

– Нам необходимо доводить информацию о вакцинации до жителей, до горожан. Иначе мы не получим коллективный иммунитет. Мы видим, что происходит в зарубежных странах. Третья волна совсем близко. Необходимо доводить информацию и до коллективов – для того чтобы вакцинация у нас проходила на более высоком уровне, – обратился к коллегам градоначальник на оперативном совещании в мэрии 18 мая.

В коронавирусном оперштабе Башкирии пока не опубликовали статистику за 18 мая. По состоянию на 17-е число в регионе зарегистрировано 36 950 случаев COVID-19, выписались после лечения 34 629 пациентов, скончались от инфекции 490 жителей республики.