«Уфа» и «Арсенал» не могут начать матч из-за аномальной жары

Фото: ФК "Уфа"

Матч решающего 30-го тура футбольной премьер-лиги между ФК «Уфа» и тульским «Арсеналом» не может начаться в назначенное время из-за аномальной жары, установившейся сегодня в столице Башкирии. По регламенту футбольные матчи нельзя проводить, если температура воздуха превышает +35 градусов. В 16:00 по местному времени температура воздуха приблизилась к +40 градусам.

По предварительной информации, матч по меньшей мере задержан на один час. Официальные лица и организаторы будут измерять температуру воздуха каждые полчаса. Как только температура спадет ниже +35, матч начнется. Ситуацию ухудшает и то, что стадион «Нефтяник» оборудован искусственным газоном, который нагревается гораздо быстрее.

Все болельщики, пришедшие на матч, обеспечены водой. Их пересадили на часть стадиона, которая закрыта козырьком.

Ситуация беспрецедентна, так как все матчи последнего 30-го тура должны начинаться в одно время. В игре между «Уфой» и «Арсеналом» может стать известна команда, которая по итогам сезона вылетит в ФНЛ. Обе команды пока не находятся в зоне вылета, но могут туда упасть, если волгоградский «Ротор» в параллельном матче обыграет казанский «Рубин».

Обновление: матч начнется в 18:00 по местному времени (16:00 по московскому. - Ред.) после того, как температура на стадионе опустилась до +34 градусов.