Матч между «Уфой» и «Арсеналом» из-за жары задержался на два часа

Фото: ФК "Уфа"

Матч 30-го тура российской премьер-лиги между футбольным клубом "Уфа" и тульским "Арсеналом" начнется в 18:00 по местному времени (16:00 по московскому. - Ред.). Такое решение приняли делегат и организаторы матча после того, как термометры, которые выносили на газон каждые полчаса, опустились до +34 градусов.

Напомним, что матч не могли начать из-за аномальной жары. В изначально назначенное время столбики термометров показали температуру более +40 градусов. По регламенту матчи нельзя проводить, если температура воздуха превышает +35 градусов.