Реконструкция Советской площади в Уфе понесет за собой вырубку старинных лип

Распространение душераздирающих плакатов вряд ли растопит холодные сердца тех, кто уже решил судьбу лип.

Благоустройство города – всегда хорошо. Только зачастую из-за него уфимцам приходится прощаться с многовековой историей. К примеру, сейчас в столице Башкирии планируется большая реконструкция Советской площади, что повлечет за собой вырубку 89-ти старинных лип. Судьба деревьев уже решена, уфимцы с активной гражданской позицией пытались их отстоять, но все тщетно.

ЗАЧЕМ ВЫРУБАТЬ?

На прошлой неделе состоялась встреча администрации Кировского района и недовольных уфимцев. На заседании горожанам объяснили, почему вырубка деревьев необходима.Главный архитектор Уфы Олег Байдин рассказал, что многовековые деревья нужно вырубить по двум простым причинам – возраст и выявленные в ходе проверки болезни.

- Выявлены старые и больные деревья. В связи с этим были разработаны схема посадки на их местеновых крупномеров и озеленение, – передает слова чиновника издание «Аргументы и Факты – Уфа».

ЧТО БУДЕТ ПОТОМ?

Что же останется после вырубки? Каменные джунгли? И один из зеленых городов России перестанет гордо нести это звание? Власти уверяют, что нет. На месте вырубленных деревьев планируется посадка крупномеров, заботу о которых возьмет на себя «Горзеленхоз».

Что касается самой Советской площади, здесь будет размещаться сухой фонтан, позади него – памятник генералу Минигали Шаймуратову. Также ремонту подлежат фасады зданий, заменят покрытие, фонари. Советская улица превратится в пешеходную на участке от улицы Пушкина до Октябрьской революции и будет ограничена боллардами (выдвижными автоматическими столбами, ограничивающими проезд машин – Ред.). Изменения коснутся также сквера около музыкальной школы №1 - там установят скамейки, урны и фонари.

ПРОТЕСТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ ОНФ

Возмущение горожан по поводу вырубки лип поддержали общественники Общероссийского народного фронта. Они призвали администрацию Уфы сохранить деревья, попавшие в зону реконструкции Советской площади.

- Там действительно есть поврежденные деревья, которые подлежат замене, но основная масса насаждений способна и дальше украшать улицы Уфы. Поэтому встревоженность местных жителей вполне понятна, - прокомментировали в пресс-службе ОНФ.

Кстати, в знак протеста уфимские активисты повесили на деревьях небольшие душераздирающие плакаты с содержанием «Помогите! Меня хотят срубить!». Но распространение этих плакатов вряд ли растопит холодные сердца тех, кто уже решил судьбу лип.

КАКИЕ ШАНСЫ?

Есть ли шансы отстоять деревья? Вероятность очень маленькая – 12 августа возле Советской площади мэрия провела рейд по вопросам состояния деревьев. Администрация Уфы пригласила на мероприятие биологов и экологов.

- В подобных ситуациях придорожной посадки деревья одновременно стареют. Эти деревья были высажены около 60 лет назад. Деревья посажены довольно густо, что не соответствует требованиям. Расстояние между деревьями должно быть 7 метров по стандартам, здесь мы видим расстояние 1,5 – 2 метра. Естественно, они росли в условиях конкуренции, что еще больше усугубляет ситуацию. Кроме того, имеют место неблагоприятные воздействия транспорта, городской среды. Поэтому мы наблюдаем очень быстрый и одновременный выпад деревьев, - пояснил эколог Айрат Ишбирдин.

Он также отметил, что в лесу липы могут расти и до 300 лет, а вот в городе они живут 40 лет, после – начинается стремительное старение, и появляются болезни.

Во время встречи в очередной раз пояснили, что вырубают деревья, в первую очередь, из-за того, что они постарели.

- Мы рассматривали разные варианты, в том числе и с сохранением некоторых насаждений. Однако мы здесь видим, что деревья разрушаются уже в течение последних нескольких месяцев. Если мы оставим деревья, то что ожидает эту территорию после проведения реконструкции? Нужно будет разбирать покрытие пешеходных зон, снимать бордюры, выкорчевывать старое дерево, когда оно полностью разрушится. Получится нарушение целостности облика объекта, - заявила Анна Семашко, руководитель проектной группы.

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