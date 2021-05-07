Уфимцев при посещении парада и салюта призывают соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Фото: мэрия Уфы

В преддверии Дня Победы власти Башкирии представили программу мероприятий на 9 мая 2021 года в Уфе. Самое массовое мероприятие, шествие «Бессмертного полка», в этом году, увы вновь пройдет в онлайн-формате. Виной всему ограничения из-за распространения коронавируса.

И так, программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Уфе выглядит следующим образом.

Чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье ветеранов, для некоторых из них городские власти проведут торжественные шествия кадетов под окнами домов. Всего запланировано 22 таких небольших парада со всеми атрибутами: флагами, военными оркестрами и парадным маршем. В мероприятиях примут участие около 800 человек.

ПАРАД ПОБЕДЫ 2021 В УФЕ

Торжественный парад в честь Дня Победы 9 мая 2021 года начнется в Уфе в 10:00. По проспекту Октября пройдет колонна военнослужащих Уфимского гарнизона, а также сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий, курсантов и кадетов учебных заведений и военная техника. Сопровождать наземную технику будут самолеты малой авиации с аэродрома «Первушино». Завершится тожественный парад проходом колонны военной техники времен Великой Отечественной войны.

Во время празднования Дня Победы 9 мая 2021 года в Уфе для горожан будет организован концерт на площади перед Русским драмтеатром. Там же будет работать полевая кухня – отведать солдатскую кашу сможет любой желающий.

Еще одно мероприятие на День Победы 9 мая 2021 года в Уфе также запланировано во всех дворах, где живут участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Городские власти подготовили театрализованные представления под общим названием «Фронтовая бригада». Участники будут петь песни военных лет и читать стихи.

«Бессмертный полк» в Уфе в этом году состоится в онлайн формате – шествие отменено из-за коронавирусных ограничений. Подать заявку на участие в памятной акции можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в специальных приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Стартует акция в 15:00.

ГДЕ БУДЕТ САЛЮТ НА 9 МАЯ 2021 ГОДА В УФЕ

Завершится программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Уфе салютом. В мэрии Уфы отметили, что фейерверки будут запускать на двух площадках – на площади имени Ленина и на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Залпы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартуют в 23:00 по уфимскому времени. При посещении салютов уфимцев призывают соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Уфимская мэрия сообщает, что после салюта всех желающих будут развозить специальные дополнительные автобусы. Они повезут пассажиров в Дему, Затон, Сипайлово, Инорс, Зеленую рощу и Черниковку.