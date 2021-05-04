Радий Хабиров рассказал о своем дедушке – участнике войны

Он прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой, - написал о нем глава республики.

В преддверии Дня Победы Радий Хабиров рассказал о своем дедушке – герое Великой Отечественной войны.

- В этом году вновь встанет в строй Бессмертного полка мой дедушка – рядовой Барый Латыпович Хабиров. Он прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой, - написал о нем глава республики.

Он отметил, что в этом году Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме, а подать заявку на участие в акции можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Трансляция онлайн-шествия начнётся в 15:00 по местному времени. От Башкирии поступило уже 55 тысяч заявок.