Стало известно, где в Уфе пройдет салют 9 мая

Также в администрации напомнили, что уфимцы смогут уехать домой после салюта на дополнительных автобусах

В мэрии Уфы рассказали, где в Уфе 9 мая пройдет салют. Их будет два – фейерверки состоятся на двух площадках. Один пройдет на площади имени Ленина, второй – на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Начало обоих в 23.00 часов.

Также в администрации напомнили, что уфимцы смогут уехать домой после салюта на дополнительных автобусах. Они будут осуществлять перевозку пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.

- Призываем уфимцев и гостей города при нахождении в общественном месте соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, а именно, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, - подытожили в ведомстве.