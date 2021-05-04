«Скорбит все село»: на трассе в Башкирии погибли трое молодых друзей

Погибшие пассажиры были братьями. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии в Абзелиловском районе Башкирии, которая унесла жизни трех молодых людей. Напомним, все произошло ранним утром 1 мая на третьем километре автодороги Аскарово-Халилово. Там автомобиль «Дэу Нексия» потерял управление, вылетел с дороги в кювет, после чего машина несколько раз перевернулась. Очевидцы вызвали дорожную полицию и медиков, но из искореженной иномарки спасатели извлекли три тела.

Погибшими оказались уроженцы села Так-Кускарово Абзелиловского района: самому младшему – Ильнару Д., который и находился за рулем иномарки, через два месяца должно было исполниться 21 год. В машине он ехал со своими друзьями – 30-летним Раяном М. и 24-летним Даяном М., которые были братьями. Молодые люди знали друг друга с детства: крепко дружили и часто проводили время вместе.

— Это были родственные души все время вместе. Скорбит все село, это невероятная потеря для всех нас. Сил родителям пережить такое горе, - соболезнуют сельчане.

Из-за чего именно произошла авария, доподлинно до сих пор неизвестно – ее обстоятельства выясняет дорожная полиция. По некоторым версиям, водитель превысил скорость и пошел на обгон, из-за чего потерял рулевое управление и съехал в кювет.

Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась

О погибших парнях отзываются как о весельчаках и балагурах, при этом трудолюбивых и готовых в любую минуту прийти на помощь.

- Искренние, добрые, сердечные, красивые, здоровые. Жить бы еще им и жить, но судьба такая непредсказуемая. От имени всех жителей села приносим соболезнования родителям, для всех нас это огромное горе, - пишут в соцсетях знакомые и соседи погибших.

Напомним, еще одна жуткая авария произошла в первомайские праздники в Альшеевском районе республики. Там в первом часу ночи на трассе Чишмы-Киргиз-Мияки 31-летний водитель «Киа Оптимы» не заметил в темноте на дороге лошадь и сбил ее, от удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В машине находилась семья из Московской области: 31-летний мужчина, его пятилетняя дочь и двухлетний сын. Мальчик от полученных травм скончался на месте, его отца и сестру увезли в больницу. Лошадь также погибла.