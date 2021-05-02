21-летний житель Башкирии в праздничный день устроил ДТП с тремя трупами

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии 1 мая произошло ДТП с тремя погибшими.

По данным регионального ГИБДД, смертельная авария произошла ранним утром в День труда в Абзелиловском районе Башкирии. Известно, что 21-летний водитель «Daewoo Nexia» по какой-то причине не справился с управлением и вылетел в кювет по правой стороне дороги. После этого неуправляемый автомобиль перевернулся.

К сожалению, молодой человек и двое его пассажиров 24 и 40 лет в результате ДТП погибли на месте. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастных. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего на самом деле водитель вылетел с дороги.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло десять аварий, в которых погибли пять человек и еще семь получили травмы. В праздничный день гаишники задержали 65 нетрезвых водителей.