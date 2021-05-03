Двухлетний ребенок погиб в ДТП с лошадью на трассе в Башкирии

У иномарки разбилась полностью передняя часть и деформировалась крыша.

Страшная авария, в которой погиб двухлетний ребенок, произошла 2 мая в Альшеевском районе республики.

Как сообщили в ГИБДД, в первом часу ночи на 96 км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки 31-летний житель Московской области за рулем «KIA Optima» сбил лошадь.

Водитель потерял управление, вылетел в кювет, автомобиль получил серьезные повреждения. У иномарки разбилась полностью передняя часть и деформировалась крыша.

В салоне машины находились двухлетний сын и пятилетняя дочь водителя. К сожалению, мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. В ДТП пострадал и сам отец малышей – ему потребовалась медпомощь. С его слов, лошадь внезапно выбежала на проезжую часть. Животное погибло.