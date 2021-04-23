В Башкирии на месте пожара нашли тело 96-летнего ветерана ВОВ

Возгорание произошло в двухэтажном доме

На месте пожара в Салавате на улице Богдана Хмельницкого нашли тело 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, сообщение о возгорании двухэтажного дома поступило на пульт диспетчера вечером в минувший четверг, 22 апреля. На место немедленно выехали сотрудники МЧС, которые оценили обстановку и приступили к ликвидации огня.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения пламени пожарные обнаружили тело 96-летнего мужчины. Позже выяснилось, что погибший был ветераном Великой Отечественной войны. Сейчас в МЧС выясняют причины возникновения пожара.

Также к спасателям присоединились сотрудники местного Следкома и МВД Башкирии. Сыщики начали доследственную проверку по факту гибели пожилого мужчины. Стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего на самом деле скончался ветеран.

Напомним, что в июле 2020 года в Башкирии двое отморозков в поисках наживы ворвались в дом к 100-летнему ветерану Ивану Несмеянову из Кигинского района. Взрослые мужчины вытащили из дома все деньги, избили беззащитного пенсионера и бросили его умирать. Тело пожилого мужчины обнаружила соседка, которая пришла проведать ветерана. Вскоре убийц задержали - ими оказались бывшие сотрудники ФСИН.