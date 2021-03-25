Суд в Уфе взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат

Скандал разразился из-за использования Моргенштерном песни авторства Олега Лихачева в своих клипах

Сегодня, 25 марта, в Кировском районном суде Уфы рассматривался необычный для башкирской столицы гражданский иск. Известный шоумен Олег Лихачев подал в суд на популярного рэпера Моргештерна за плагиат. Он требовал защитить его авторские права на песню, которую, по мнению Лихачева, Моргенштерн незаконно использовал в своих видеоклипах и композициях. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось – иск был подан еще 13 января 2021 года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

По данным Кировского районного суда Уфы, Олег Лихачев требовал с Моргенштерна компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Именно в такую сумму он оценил использование своей песни, которую использовал в «музыкальной деятельности» уроженец Уфы Алишер Моргенштерн. Также московский шоумен требовал через суд запретить Моргенштерну использовать его музыкальный материал и заставить рэпера извиниться перед ним.

Видеоролик, в котором прозвучала песня Олега Лихачева, вышел в TikTok-канале Моргенштерна в начале 2021 года. Тогда автор песни «Владимир Путин молодец» потребовал от уфимского рэпера 300 тысяч рублей и извинений. По мнению Лихачева в клипе Моргенштерна полностью прозвучала его авторская строчка - «Наш президент страну поднял».

Незадолго до подачи судебного иска автор песни пояснял свое желание засудить Моргенштерна тем, что его композицию использовали в видеороликах с негативным содержанием. Например, в них демонстрировались сцены курения.

РЕШЕНИЕ СУДА

Судья Кировского райсуда признала факт плагиата в песне Моргенштерна. Фото: пресс-служба Кировского суда Уфы

Судебное заседание по делу о плагиате должно было состояться по видеосвязи с Зюзинским судом Москвы. Но включения так и не произошло, и судья Кировского райсуда Уфы вынесла заочное решение.

- Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения «Владимир Путин молодец» автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию 300 000 рублей, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Кировского районного суда Уфы.

Что касается публичных извинений, которых требовал Олег Лихачев, то суд отказал ему в этих требованиях.

Также Моргенштерн должен будет заплатить в бюджет Башкирии госпошлину в размере 6500 рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.