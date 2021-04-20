Синоптики обещают кратковременные дожди, так что пожарить шашлык вы успеете Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже на следующей неделе наступят долгожданные праздники. Время ехать на дачу, планировать пикники и загородные прогулки, открывать сезон шашлыков, но не подведет ли погодка? Еще недавно жители Башкирии радовались яркому солнцу и аномальной жаре (+20 в середине-то апреля!), но потом на смену по-летнему теплым дням в республику пришло резкое похолодание с минусовой температурой воздуха по ночам.

ПОГОДА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2021 В БАШКИРИИ

Судя по прогнозу синоптиков, с 1 по 3 мая в Башкирии будет облачно и сыро. 1 мая зарядит дождь, 2 и 3 мая также ожидаются кратковременные осадки, и лишь местами ненадолго проглянут робкие солнечные лучи. Также все три выходных в республике будет дуть сильный ветер с порывами до 14-16 метров в секунду, так что будьте максимально осторожны, разжигая открытый огонь. Напомним, что с 2021 года и вовсе жарить шашлыки и сжигать листья можно только в специально оборудованных местах вдали от построек и деревьев, чтобы не нарваться на штраф.

Есть и хорошие новости: на майских праздниках 2021 в Башкирии заморозков и падений столбиков термометров ниже нуля не предвидится. Средняя температура ночью составит примерно +3; +5 градусов, днем воздух прогреется до +10; +13 градусов. В дальнейшем в республике потеплеет еще на пару-тройку градусов и продержится на таком уровне до вторых майских праздников (по предварительному прогнозу которые тоже будут пасмурными и дождливыми, но хотя бы немного утихнет ветер).

Напомним, что ранее синоптики Башгидрометцентра также озвучивали вероятностный прогноз погоды на майские праздники и заявляли, что «прямого затока холодного воздуха в республику не ожидается».