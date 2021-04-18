Стал известен предварительный прогноз погоды на майские праздники в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 18 апреля, во время брифинга в правительстве Башкирии по паводку начальник Башгидрометцентра Анна Козаева представила предварительный прогноз погоды на майские праздники. Она отметила, что в ближайшие дни температура воздуха в республике будет падать, а в горных районах может достигать -7,-9 . Но начиная со среды, 21 апреля, в регион придет потепление.

- До 25 апреля мы ждем погоду без существенных осадков, а с 25 апреля характер погоды начнет меняться на более неустойчивый. Прямых затоков холода на майские праздники мы пока не видим, - заявила Анна Козаева.

Также руководитель Башгидрометцентра дала прогноз по паводку и отметила, что в республике еще остались места, где все еще лежит снег.