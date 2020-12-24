В начале декабря жителей Башкирии напугали заголовки в СМИ: мол, с 1 января 2021 года нельзя будет жарить шашлыки, разводить костры, сжигать траву и листья даже на собственном участке, запускать фейерверки и салюты во дворах, а за любую провинность нарушителям грозит внушительный штраф. Но так ли это на самом деле?На днях в МЧС России прошла онлайн-конференция, посвященная новым правилам пожарной безопасности, вступающим в силу с 1 января 2020 года. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал – можно ли запускать фейерверки в новогоднюю ночь и жарить мясо на улице и какие условия необходимо соблюдать.САЛЮТАМ – БЫТЬ!Разве можно представить новогоднюю ночь без салютов, фейерверков, петард и бенгальских огней? Конечно, нет, и поэтому запускать пиротехнику не воспрещается – но с осторожностью. Так, в новых правилах пожарной безопасности говорится, что в местах массового пребывания людей можно использовать только пиротехнические изделия 1-3-го классов опасности: бенгальские огни, наземные фейерверки, петарды, салютные батареи, радиус разлет которых составляет не более 20 метров. При этом запрещено запускать салюты (кроме тех же хлопушек и бенгальских огней) на балконах и крышах, в помещениях, а также рядом с жилыми домами и другими постройками (необходимо соблюдать расстояние в 100 метров). Важно помнить, что всю пиротехнику необходимо покупать только в специализированных магазинах, внимательно читать инструкцию и соблюдать всю необходимую технику безопасности при запуске. В МЧС России напомнили, что курить или запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения тоже запрещается.НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ, УХОДЯ ИЗ ДОМАВ новых правилах противопожарного режима не забыли и про новогодние елки и электрогирлянды. Дело в том, что некачественные искусственные елки легко воспламеняются, а неисправные гирлянды часто становятся причиной короткого замыкания. Поэтому на массовых мероприятиях новогоднюю ёлку следует устанавливать на устойчивом основании и следить, чтобы она не загораживала эвакуационные выходы из помещения. При этом елка должна стоять как минимум в 1 метре от стен и потолков, приборов отопления и кондиционеров.А вот дома ёлку можно ставить где угодно, но не забывайте, что, уходя из дома, электрогирлянды необходимо отключать. Нельзя оставлять без присмотра свечи и другие источники открытого огня. Кроме того, жителям многоквартирных домов к 1 января нужно освободить лестничные площадки от вещей, мебели и других легковоспламеняющихся предметов и расчистить проход к эвакуационным люкам и лестницам на балконах.ШАШЛЫКИ ЖАРИТЬ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯЧто касается главного атрибута выходных – шашлыков, то их запрещать также никто, как оказалось, не собирается.- Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь и пожарить шашлык, приготовить барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности, —заявил Ринат Еникеев.Поэтому не забудьте заранее обустроить место для приготовления барбекю – установите мангал или жаровню на расстоянии 5 метров от построек. Если площадь вашего участка позволяет, вы можете приготовить еду и на открытом огне - в яме глубиной не менее 0,3 метра и не более одного метра в диаметре. При этом яма должна располагаться на расстоянии как минимум 50 метров от ближайшей постройки, не менее 30 метров от лиственных деревьев и в 100 метрах от хвойных. Также необходимо внимательно следить за огнем, а под рукой иметь средства для тушения огня. Лучше, если это будет полноценный рабочий огнетушитель.При этом в МЧС России добавили, что за муниципалитетами и органами региональной власти остаётся право устанавливать более жёсткие требования на случай установления сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды – вплоть до полного запрета разведения открытого огня на участке.А ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ?За нарушение пожарной безопасности гражданам грозит штраф.- от 2 до 3 тысяч рублей — если ничего не пострадало,- от 2 до 4 тысяч — в условиях особого противопожарного режима,- от 4 до 5 тысяч — если таки возник пожар и пострадало какое- то имущество или чьему-то здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уже уголовная статья).