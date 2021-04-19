«Чем быстрее, тем спокойнее»: власти Башкирии взяли вопрос по вакцинации на личный контроль

Почти 12 тысяч жителей Башкирии полностью завершили вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на все опасения о приходе третьей волны коронавируса, ситуация с заболеваемостью в Башкирии остается относительно спокойной. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки ковид был диагностирован у 98 человек, общее число инфицированных достигло 34298. Из них большая часть находится на амбулаторном лечении, в стационарах остаются 1182 пациентов. Число умерших за выходные увеличилось на 6 и составляет уже 418 человек. Еще 181 человек за сутки с выздоровлением отправился домой, общее число вылечившихся достигло 30868.

- Все же цифры по заболеваемости остаются довольно высокими, это говорит о том, что расслабляться нам еще рано. Высокая заболеваемость диктует необходимость активно работать по вакцинации населения, - подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.

«ЧЕМ БЫСТРЕЕ МЫ ВАКЦИНИРУЕМСЯ, ТЕМ СПОКОЙНЕЕ»

В настоящий момент в Башкирии 1-м компонентом привились 208716 человек, еще 11848 жителей полностью завершили вакцинацию двумя компонентами. Сейчас в республике работают 155 пунктов вакцинации, включая и мобильные пункты в торговых центрах. На днях в Башкирию прибыло 6400 доз вакцины «ЭпиВакКорона», которой будет привито 3200 человек. Также накануне в республику было доставлено 22 200 доз вакцины «ГамКовидВак».

Сейчас перед региональным Минздравом также стоит серьезная задача. На днях вновь ожидается крупная поставка вакцины, и очень важно оперативно раскидать ее по муниципалитетам, чтобы избежать простоя. В свою очередь, глава региона Радий Хабиров поручил своей администрации взять этот момент на личный контроль.

- Я прошу наладить работу таким образом, чтобы каждый день мы могли анализировать, что происходит, где проваливаемся или, наоборот, вводим успешные практики. Чем быстрее мы вакцинируемся, тем спокойнее мы примем любые изменения эпидемиологической ситуации, независимо от того, будет третья волна коронавируса или нет, — подчеркнул. Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, прививочная кампания против коронавируса оказалась успешной в трех городах республики - Салавате, Уфе и Учалах. Хабиров призвал коллег обратить внимание и изучить опыт этих городов и применить их в тех районах, где вакцинация от коронавируса протекает очень вяло.

4,6 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ СТАЛИ ДОНОРАМИ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ

Накануне в Уфе состоялось пленарное заседание XIII Всероссийского форума Службы крови. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что именно Башкирия стала одним из лидеров по сбору антиковидной плазмы. 4,6 жителей республики, переболевших COVID-19, стали донорами и сдали в общей сложности 2,718 литров спасительной плазмы.

- Как показывает опыт и отзывы врачей, если вовремя и правильно применять антиковидную плазму, то она здорово помогает при лечении этой коварной болезни. Хочу сказать большое спасибо всем донорам, которые отозвались на нашу просьбу. У нас есть и стратегический и текущий запасы этой плазмы, свою задачу мы выполнили,— передает издание «Башинформ» слова Радия Хабирова, также принявшего участие в пленарном заседании.