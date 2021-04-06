Премьер Башкирии предупредил о третьей волне COVID-19 и обратился к тем, кто не хочет вакцинироваться

фото: фейсбук Андрея Назарова

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров предупредил о третьей волне коронавируса, которая уже началась в Европе и «может накрыть Россию». Он отметил, что в таких условиях особое значение приобретает вакцинирование от инфекции. Чиновник на своей странице в фейсбук обратился к тем, кто не хочет прививаться от COVID-19.

– Хочу сказать им, что, к сожалению, спрятаться от коронавируса невозможно. Потому что эта инфекция природно-очаговая. И если вам повезет не переболеть ею сейчас, то она может настигнуть вас позже. А последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до самых печальных - не только для вас, но и для ваших близких. Кроме того, и по времени на болезнь и восстановление могут уйти месяцы. Так зачем рисковать? Прививайтесь! – призвал Андрей Назаров.

Премьер напомнил, что сейчас в республике работает 150 пунктов вакцинации – в том числе в театре оперы и балета и в торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия». По словам Назарова, в ближайшее время регион ожидает новую партию вакцины. Сам чиновник сделал прививку «еще в сентябре, в качестве добровольца»: «Все прошло спокойно и без последствий».

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Башкирии вакцинировались 103 тысячи жителей.